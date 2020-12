Als wäre die Zwangsschließung wegen Corona nicht schlimm genug... In der Nacht von Montag auf Dienstag (15. Dezember 2020) hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zum Gaststättenbereich eines Hotelrestaurantes an der s-Heerenberger Straße in Emmerich auf.

Sie brachen einen Spielautomaten im Schankraum auf und entwendeten die Geldkassette des Geräts.

Mögliche Zeugen bitte melden

Gegen 4.20 Uhr wurde ein Zeuge von einem akustischen Alarm geweckt. Da er ihn aber nicht genau verorten konnte, dachte er sich nichts dabei. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830.