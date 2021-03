Emmerich. Zwischen Montag, 15. März, 17 Uhr und Mittwoch, 17. März, 11 Uhr, erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Wallstraße mehrere Akkus von E-Bikes. Sie verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zur Tiefgarage und entwendeten neben den Akkus auch die in der Tiefgarage befindlichen Ladegeräte.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter Tel. 02822/7830 entgegen.