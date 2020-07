Opfer eines Enkeltricks wurde am Donnerstag, 9. Juli, eine 79 Jahre alte Frau aus Bienen. Sie war morgens gegen 9 Uhr von ihrer angeblichen Enkelin angerufen worden, die ihr vorgaukelte, schnell eine größere Geldsumme zu benötigen. Das Opfer fuhr zu seiner Bank und holte den vereinbarten Betrag dort ab.



Im Zuge weiterer Telefonate wurde eine Freundin des Opfers zu einem Café auf der Dellstraße dirigiert, wo sie um 13 Uhr auf den circa 30 bis 35 Jahre alten "Außendienstmitarbeiter "Braun" traf, dem sie das Geld aushändigte. Der Verdächtige, der eine Schutzmaske trug, habe sich dann in Richtung Rhein entfernt. Aufgrund der Umstände, dass die Verbindung mit der Freundin durchgehend am Handy aufrecht erhalten wurde und sie ihre Bekleidung beschreiben musste, ist davon auszugehen, dass sie beobachtet worden ist.

Die Kripo Kalkar, Tel.: 02824/880, sucht nun Zeugen, die die Geldübergabe auf der Dellstraße oder auch den Täter bei seiner Flucht beobachtet haben.