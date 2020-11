Einen Fahndungserfolg erzielte die Bundespolizei am Montag, 16. November, um 8.30 Uhr auf der Autobahn A 3 bei Emmerich. Die Polizeibeamten überprüften einen 22-jährigen Niederländer und fanden bei der Kontrolle 280 Gramm Ecstasy-Tabletten und 40 Gramm Marihuana.

Die Bundespolizei überprüfte auf der Autobahn A 3 am Rastplatz Hohe Heide bei Emmerich den 22-jährigen Niederländer nach der Einreise aus den Niederlanden in einem Renault Clio über den ehemaligen Grenzübergang Elten-Autobahn.

Vorläufige Festnahme

Auf Nachfragen gab der Mann an, dass er auf der Fahrt zur Arbeit sei. Im Rahmen der weiteren Kontrolle fanden die Beamten auf der Rücksitzbank in einem Koffer 40 Gramm Marihuana und in einem Rucksack 280 Gramm Ecstasy-Tabletten.

Der Niederländer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen.