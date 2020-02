Knapp sechs Stunden war in der heutigen Nacht der Kreisverkehr in Rees gesperrt. Der Grund: Ein LKW hatte sich dort festgefahren.

Laut Pressemitteilung der Polizei fuhr um 01.15 Uhr ein LKW-Fahrer die Reeser Landstraße (B 67) in Richtung Emmericher Straße entlang und übersah dabei den Kreisverkehr. Der Fahrer war mit einer Scania Zugmaschine mit Auflieger unterwegs. Er kam auf der Betonumrandung zum Stehen und musste aufwändig geborgen werden. Der Fahrer hatte sich bei dem Unfall nicht verletzt. Dafür aber entstand am Kreisverkehr ein Schaden. Die Straße musste aufgrund der Bergung bis 7 Uhr in der Früh gesperrt bleiben.