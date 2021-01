Emmerich. An der Ecke Großer Wall / Pesthof ereignete sich am Montag (18. Januar) gegen 11.25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 66-Jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin wollte mit ihrem schwarzen Daewoo von der Wallstraße nach rechts in die Straße Pesthof abbiegen. Dabei kollidierte sie mit der Radfahrerin, die auf der Straße Pesthof an der Kreuzung zum Großen Wall verkehrsbedingt anhalten und warten musste.

Sturz auf die Motorhaube

Die 66-Jährige stürzte auf die Motorhaube des Autos und dann zu Boden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Am Auto und am Pedelec entstand Sachschaden.