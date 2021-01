In der Nacht zu Mittwoch (6. Januar) gegen 4 Uhr versuchten unbekannte Täter in einen Drogeriemarkt an der Kaßstraße in Emmerich einzudringen.

Hierzu zertrümmerten die Täter im rückwärtigen, zum Neumarkt gelegenen Bereich, eine Schaufensterscheibe des Geschäfts. Durch die Zerstörung der Scheibe wurde en Alarm ausgelöst, weshalb die Täter flüchteten.

Hinweise erbeten

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen.