In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4. November 2020) montierten in Emmerich unbekannte Täter die Vorderbremse eines Motorollers der Marke La Souris ab, der vor einem Haus an der Frankenstraße abgestellt war.

Anschließend entwendeten sie die Zubehörteile. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen.