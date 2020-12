Am Donnerstag (17.12.2020) kam es zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr am Frank-Wolters-Platz in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht, berichtet die Polizei.

Ein Mitsubishi wurde vom Besitzer in einer der dortigen Parkflächen unbeschädigt abgestellt. Bei seiner Rückkehr entdeckte der Besitzer einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Seite. Der Verursacher des Schadens hatte sich bereits vom Unfallort entfernt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen.