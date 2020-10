Ein Fall von Unfallflucht hat sich am Montagmorgen, 26.10.2020, auf der Frankenstraße ein Emmerich ereignet.

Die Besitzerin eines schwarzen Kia-Picanto hatte ihren Wagen in Höhe der Hausnummer 39 am rechten Fahrbahnrand in Richtung Speelberger Straße abgestellt. Die Tat lässt sich insofern eingrenzen, da eine Nachbarin das Fahrzeug um 7.40 Uhr noch unbeschädigt vorfand und die Eigentümerin den Schaden am linken Außenspiegel um 8 Uhr feststellte. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822/7830, sucht Zeugen.