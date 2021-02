Emmerich. Im Fall der Brandstiftung in einem Reisebüro an der Steinstraße fahndet die Polizei jetzt öffentlich an dem Verdächtigen mit einem Foto.

Am 7. Februar 2021 gegen 22.40 Uhr setzte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger den Innenbereich eines Reisebüros an der Steinstraße in Emmerich in Brand. in die Glastür der Filiale wurde ein Loch geschlagen, dann schleuderte der Tatverdächtige einen zuvor angezündeten Brandsatz in den Innenbereich des Reisebüros.

Personenbeschreibung

Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen männlichen, hellhäutigen Tatverdächtigen. Während der Tatausführung trug er eine blaue Winterjacke mit Kapuze, eine blaue lange Jeanshose, schwarze Schuhe mit hellen Sohlen und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Der Unbekannte trug außerdem zunächst schwarze Handschuhe. Den linken Handschuh zog er sich zwischendurch aus und es war erkennbar, dass dieser Handschuh an der Bekleidung befestigt war.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können. Hinweise nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 oder jede Polizeidienststelle entgegen.