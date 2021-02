Der Zug ist schon da!

Es regnet unaufhörlich.

Eilig entlang der metallenen Wagenschlange.

Dort sind noch ein paar Plätze frei!

Einundzwanzig Uhr vierzehn.

Bitte reich mir den Koffer.

Und nun denk an unsere Vereinbarung:

Umdrehen und gehen ohne zurückzublicken. -

Warum hängt sich die Liebe in trauernden Fäden

in Dein regennasses Haar?

Warum zuckt sie so schmerzlich

zwischen Deinen Schultern,

unter dem aufgeworfenen Mantelkragen?

Nein bleib, bitte bleib!

Die Zeit schreit die letzten Sekunden

von der grell leuchtenden Uhr

auf dem Bahnsteig des bleiernen Abschieds.

Ein großes Plakat erbricht seine Werbung:

Worte von etwas, was besser ist, schöner und reiner,

in unsern Schmerz.

Fahl tränt Dein Blick an meiner Wange.

Das Auge barst. Sein Spiegel zerrinnt

im Salz des Abschieds

an meinen Lippen, auf meinem Mund.