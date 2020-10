Gitarrist Peter Groesdonk ist am Freitag 30. Oktober zu Gast im Buena Ressa Music Club. Los geht das Konzert um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Der Akustikgitarrist Peter Groesdonk fand bereits im Alter von 8 Jahren den Weg zur Gitarre. Er genoss eine umfangreiche klassische Ausbildung am Instrument und in der Theorie. Ein weiterer wichtiger Baustein auf seinem Weg war die Begegnung mit dem Gitarristen Jimmy Wahlsteen und seiner Musik. Das erste Mal kam er so mit dem Gitarrenstil ‚Fingerstyle‘ in Berührung. Schon bald ent

standen Arrangements großer bekannter Hits und eigene Kompositionen, die heute den größten Teil seines Live-Programms ausmachen. Neue Inspirationen fand er bei diversen Master Classes, unter anderem bei Adam Rafferty, Michael Fix und Kosho.

Schon in jungen Jahren sammelte Peter Groesdonk bereits Bühnenerfahrung, bei Klassenvorspielen aber auch bei zahlreichen Wettbewerben. 2014 nahm er an dem Wettbewerb ”Jugend musiziert” in der Kategorie Pop-Gitarre teil und bekam den 2. Preis im Bundeswettbewerb.

Neben seinen Solokonzerten teilte er sich schon mit Stars aus der Gitarrenszene, wie Jimmy Wahlsteen, Don Ross, Klaus Boesser-Ferrari oder Peter Kroll-Ploeger die Bühne. Zudem hatte er 2018 die Möglichkeit bei einer Produktion der Semperoper mitzuwirken.

Die Karten sind online auf buenaressa.de und im Club, Empeler Straße 85, 46459 Rees, für 10 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 13 Euro.