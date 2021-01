Wegen der Corona-Pandemie entfallen in der Pfarrei St. Vitus bis auf weiteres die Gottesdienste.



Das Seelsorgeteam und der Pfarreirat von St. Vitus haben sich dafür entschieden, die regulären Gottesdienste in Elten und Hüthum vom 10. Januar an bis auf weiteres weiterhin ausfallen zu lassen.

Sie sind sich bewusst, dass die Möglichkeit zum Gottesdienstbesuch ein hohes Gut ist. Allerdings schätzen sie die Verantwortung um die Gesundheit Einzelner, der Familien und der Dorfgemeinschaften in der aktuellen Situation als höher ein.

Die Kirchen St. Vitus und St. Martinus bleiben an allen Tagen für den Besuch geöffnet. In der St. Georgkirche ist der Gebetsraum unter dem Turm ebenfalls täglich geöffnet zum Gebet, zum Entzünden von Kerzen und zur stillen Einkehr.