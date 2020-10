Am Sonntag, 18. Oktober, findet in der Christuskirche in Emmerich der nächste 18-Uhr-Gottesdienst statt.

„Hier ist die Hölle los“ oder wenn man jemanden gar nicht mag, dann wünscht man sich, dass er „zur Hölle fährt“. Leicht gesagt und leichtfertig gedacht, aber wo ist die Hölle und was ist das überhaupt für ein Ort? Welchen Sinn kann die Hölle haben? Gibt es sie überhaupt, und wenn ja, kann man ihr entgehen?

Diese Fragen wird Pfarrer Dr. Martin Neubauer im nächsten 18 Uhr-Gottesdienst in der Christuskirche versuchen zu beantworten. Die dazu passende Musik wird die Blues-Band „Preacherman and Hills“ (Marten Hill und Reinhard Sämisch) bereits um 17.30 Uhr spielen. Wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen wird um eine Voranmeldung im Gemeindebüro gebeten unter der Telefonnummer 02822-52098.