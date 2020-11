Die aktuellen Corona-Beschränkungen führen auch dazu, dass die monatliche "Kleine Marktmusik" in der Aldegundiskirche in Emmerich nicht stattfinden kann.

Deswegen wird ab sofort jeden Samstag um 11.30 Uhr ein Orgelwerk auf "Youtube" hochgeladen. Unter dem Stichwort "Stefan Burs" ist das dann jeweils neue, aber auch die alten Videos aus der Lock-Down-Phase im Frühjahr zu finden.

Den Anfang macht an diesem Samstag, 7.11.2020., das große Praeludium e-moll des norddeutschen Barockkomponisten Nicolaus Bruhns. Stefan Burs spielt dieses Werk auf der Seifert-Orgel der Aldegundiskirche.

Es werden im Laufe der Wochen aber auch andere Orgeln aus Emmerich zu hören sein.