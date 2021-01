Als wir noch jung und voll Verlangen,

da wollten wir die Welt einfangen.

Sie sollte uns dienen, dir und mir.

Jahrzehnte sind ins Land gegangen

und mancher Traum, längst abgehangen,

verblasst und wird nun alt wie wir.

Wir hatten Ziele, setzten Zeichen,

denn alles wollten wir erreichen,

und zwar zugleich, und zwar sofort.

Wir glaubten fest, wir stellen die Weichen.

Welch ein Irrtum ohnegleichen!

Denn das Schicksal war stets mit vor Ort.

Und dennoch ist uns viel gelungen,

wir haben's dem Leben abgerungen.

Das war gewiss nicht immer leicht.

Sind oft geschlichen, statt gesprungen,

doch in die Knie hat uns nichts gezwungen.

Des Lebens Ziel ist fast erreicht. - - -

Jetzt spielt die Zeit mit uns Verstecken,

verbirgt sich in des Lebens Ecken,

die uns noch bleiben, eh' wir geh'n.

Doch was auch kommt und zu welchen Zwecken:

Uns kann so leicht nichts mehr erschrecken.

Wer bewusst gelebt, kann Vieles versteh'n.