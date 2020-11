In diesem Jahr konnte die traditionelle sonntägliche Rollstuhlschiebeaktion - von Mai bis September - der St. Martinus Schützenbruderschaft Elten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Daher hat die Bruderschaft, die auch während der coronabeschwerten Zeiten soziales Engagement aktiv lebt, eine Altenative gewählt.

Da die seit 1988 bestehende sonntägliche Rollstuhlschiebeaktion erstmals gänzlich ausfallen musste, wurde von der Bruderschaft eine Alternative gewählt, um dennoch den guten Kontakt zu den Heimbewohner zu erhalten und gute Hoffnung für ein Fortsetzen der Aktion in den kommenden Jahren zu schaffen.

Bei dieser Aktion handelt sich um eine soziale Tätigkeit, bei der an mehreren Sonntagen von Mai bis September an den Rollstuhl angewiesenen Heimbewohner von Mitgliedern der Bruderschaft mit ihren Rollstühlen durch den Ort geführt werden, damit auch sie an dem sozialen Leben im Dorf teilnehmen können. Unter anderem können die auf den Rollstuhl angewiesenen Senioren auf diese Weise auch jedes Jahr an unserem Schützenfest teilhaben.

Pralinen und persönliches Grußschreiben

Kürzlich wurden nun als Ersatz für die ausgefallenen Ausflugstage von Brudermeister Henry Slagmeulen zusammen mit Ehrenvorstandsmitglied und langjährigenm Koordinator der Aktion Johannes Cornelissen an die Heimbewohnerin Mia Vennemann stellvertretend für die rund 80 Heimbewohner jeweils ein kleines Präsent in Form von leckeren Pralinen und einem persönlichen Grußschreiben unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln übergeben. Verbunden mit der Hoffnung und dem Wunsch, die Rollstuhlschiebeaktion im Jahr 2021 möglichst frühzeitig wiederaufnehmen zu können.

Dank an die Pflegekräfte des St. Martinusstifts

Den Pflegekräften des St. Martinusstifts wurde in Form von Schokoladenriegeln für ihre Unterstützung bei der Vorbereitung der Heimbewohner zur Durchführung der Aktion gedankt, "denn auch die Pflegekräfte leisten einen großen Beitrag zum guten Gelingen dieser abwechslungsreichen Tage“, so die St. Martinus Schützenbruderschaft Elten.