A - wie Affe

Der Affe ist genau wie wir,

zoologisch betrachtet, ein Säugetier.

Es scheint, die größte Differenz

besteht in beider Intelligenz.

Der Affe lebt ganz ohne Frust,

denn er ist sich keiner Grenzen bewusst.

Der Mensch, der seine zwar erkennt,

hält sich für geistig sehr potent,

möcht' seine Grenzen stets erweitern.

Doch oft genug führt das zum Scheitern.

So manchem bleibt damit die Frage offen:

Soll man verängstigt leben oder vertrauensvoll hoffen?

B - wie Biene

Der Bienen Fleiß ist kaum zu bremsen.

Drum vergleicht man sie auch mit den Emsen.

Denn emsig fliegen sie herum,

sammeln den Nektar mit Gebrumm.

C - wie Civette

Civetten oder Zibetkatzen

haben scharfe Krallen an den Tatzen.

Sie leben im fernen Afrika

und sind dort nicht zum Spaß nur da.

Denn sie erzeugen ein Sekret,

das als Duftstoff in Parfüme geht.

Ich möcht's den Damen nicht vermiesen,

doch der Duft kommt aus den Afterdrüsen.

D - wie Delphin

Der Delphin - das es das gibt! -

scheint in uns Menschen arg verliebt.

Er ist verspielt, sucht unsere Nähe.

Es scheint, als ob er uns verstehe.

Der Meeressäuger ist als Wal

der klügsten einer, allemal.

E - wie Esel

Der Esel gilt, das wissen wir,

ganz generell als Tragetier,

schleppt manche Last geduldig, still,

doch immer nur, wenn er es will.

Und deshalb ruft so mancher Schnösel:

" Beweg' dich doch, du dummer Esel!"

Das sieht dem Menschen wieder ähnlich!

Das Tier ist störrisch, doch nicht dämlich!

F - wie Floh

Ein Ungeziefer, mit Namen Floh,

ist hocherfreut und sichtlich froh,

sitzt es auf eines Menschen Haut

durch die es dessen Blut gern klaut.

Denn etwas weiß es aus Erfahrung:

Des Menschen Blut ist beste Nahrung!

Den kleinen Floh juckt's dabei nicht,

dass er den Menschen arg zersticht.

Der Mensch jedoch setzt sich zur Wehr,

denn diesen juckt es umso mehr.

G - wie Gazelle

Ein Tier besonderer Eleganz,

auf schlankem Bein, mit Stummelschwanz

und außerdem von großer Schnelle,

das ist die zierliche Gazelle.

So manches Raubtier, voller Gier,

möcht' es als Beute, dieses Tier.

Doch will man zum Erfolg gelangen,

muss man das schnelle Tier erst fangen.

H - wie Hyäne

Ein Tier, das ich nicht gern erwähne,

das ist die hässliche Hyäne.

Sie riecht zudem auch noch abscheulich

und ihr Geheul ist einfach gräulich.

Feig streift das Tier durch die Savanne

und heult dabei oft volle Kanne.

(Fortsetzung folgt)