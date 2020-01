I - wie Igel

Der Igel ist ein Stacheltier

und lebt verborgen im Revier.

Den Tag verschläft er, meist sehr tief,

doch in der Nacht wird er aktiv.

Bereits zur späten Abendstunde

zieht er die erste Beuterunde.

Und obwohl man ihn nur selten sieht,

ist er beim Menschen sehr beliebt.

So drollig und so puschelig

macht er uns Menschen wuschelig.

Gelegentlich, was höchst erbaulich,

zeigt sich der Igel auch vertraulich.

Doch kommt ein fremdes Tier ihm nah

und wittert er darin Gefahr,

ist er zur Gegenwehr bereit

und kuschelt sich ins Stachelkleid.

So mancher Hund hat draus gelernt,

dass man sich besser dann entfernt.

So ist er, der Insektenfresser,

recht drollig halt, doch auch ein Kesser.

J - wie Jako

Der Jako ist ein Papagei.

Man sagt, dass er recht krekel sei.

Beim Menschen ist er sehr beliebt,

denn - was es sonst nur selten gibt -

er plaudert nach, ganz ohne Grund,

öffnet der Mensch nur seinen Mund.

Nebenbei bemerkt:

Dieser Name ist wohl geläufiger,

Graupapagei nennt man ihn häufiger