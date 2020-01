N - wie Nashorn

Das Nashorn oder Rhinozeros

ist vom Gewicht her ein Koloss.

Markantes Zeichen ist das Horn

auf seinem breiten Schädel, vorn.

Das Spitzmaulnashorn ist so frei

und gönnt sich davon sogar zwei.

Des Nashorns Nahrung ist vegan,

frisst Pflanzen nur, rührt's Fleisch nicht an.

Die dicke Schwarte pflegt dem Racker

ein Vogel, der heißt Madenhacker.

Der verzehrt die Parasiten rigoros.

Hautpflege pur und kostenlos!

O - wie Ohrwurm

Der Mensch wirft oft dem Ohrwurm vor,

er verkrieche sich gern in dessen Ohr.

"Igitt !", ruft manches Kind voll Eifer.

"Schon wieder so ein Ohrenkneifer!"

Doch die Wissenschaft hat längst geklärt,

dass der Wurm nicht unser Ohr begehrt.

Zwar hat das Tier am Hinterleib Zangen,

nicht um zu kneifen, zum Beute fangen!

Auch bevorzugt der Wurm engere Spalten,

doch nur um am Tag sich versteckt zu halten.

Dazu braucht er nicht des Menschen Ohr.

Deshalb kommt das so gut wie gar nicht vor.

So beruht des Wurms Image auf einem Gerücht.

Und wenn man heut von einem Ohrwurm spricht,

so weist das Wort im übertragenen Sinn

auf etwas besonders Melodisches hin,

das, hat es dein Ohr einmal erreicht,

aus diesem nur schwerlich wieder entweicht.