P - wie Pinguin

Der Pinguin lebt in Schnee und Eis

noch hinterm Südlichen Wendekreis.

Die Antarktis ist sein Lebensraum.

Es scheint, die Kälte stört ihn kaum,

denn Körperfett und Federkleid

sind bester Schutz zu jeder Zeit.

Er ist ein exzellenter Schwimmer,

doch an Land flott laufen kann er nimmer.

Recht unbeholfen watschelt er.

Wir Menschen lieben ihn umso mehr.

Der Vogel erinnert mich total

an Charlie Chaplin jedes Mal.

Dem Pinguin, stets schick im Frack,

fehlt eigentlich nur der Chapeau-claque.

Q - wie Qualle

Die Qualle lebt im tiefen Meer

treibt dort im Wasser hin und her,

gelegentlich auch nah am Strand.

Meduse wird sie auch genannt.

Als Nahrung dient dem Nesseltier

meist Plankton, so viel wissen wir.

Doch vieles ist noch unbekannt,

wird noch erforscht in manchem Land.

Nur eines ist dem Menschen klar,

kommt er der Qualle mal zu nah,

sorgt ein Sekret der Nesselzelle,

dass seine Haut schmerzt auf der Stelle.

Als die gefährlichsten von allen

kennt man die rosa Feuerquallen.

R - wie Rabe

Der Rabe gilt von altersher

als sehr gescheit. Doch sagt sie Mär,

er bringe auch oft Ungemach

an manchem "rabenschwarzen Tag".

Und wem das Schicksal Unglück bringt,

und wem im Leben viel misslingt

trotz allerbester Geistesgaben,

den nennt man einen "Unglücksraben".

Rein wissenschaftlich muss man sehen,

Elstern, Dohlen, Häher, Krähen

sind mit dem Raben eng verwandt,

werden deshalb Rabenvögel auch genannt.