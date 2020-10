hochgeladen von Dieter Czemper

Ich weiß auch ich werd' einmal sterben, at any time.

Dann geht die Fahrt zu Ende. Dann kehr ich heim.

Das Seemannsleben ist ein altes shanty.

Und Strophen gibt's darin, so plenty!

I'll sing until I dye. Lern manchen neuen Reim.

Und alle die mich kennen, werden mal sagen:

Mehr als die Antwort liebte er die Fragen.

Sein Leben war wie 'n Segel vor dem Wind.

Er war ein tougher Rudergänger, wie nicht viele sind.

Im stärksten Sturm sah man ihn nie verzagen.

Und alle die mich lieben, hört man sagen:

Wir nehmen Abschied ohne groß zu klagen,

denn er hat für uns gelebt, gekämpft. Nun ist's vorbei.

Let's say: Farewell and cheerio! On soon, old guy.

Wir werden dich in unseren Herzen tragen.