Nun ist sie längst da, die Pandemie.

Obwohl: So mancher Mensch hegt daran Zweifel.

Wer jetzt noch an etwas anderes glaubt,

sich irre Verschwörungstheorien erlaubt,

"sieht auch hell bei Neumond in der Eifel".

Wahr ist, das sei aber klar gesagt:

Wir alle müssen uns bescheiden.

So mancher Traum bleibt unerfüllt,

so manche Sehnsucht ungestillt.

So mancher muss darunter leiden.

Der Mensch braucht Vielfalt und Kontakt,

Kunst und Kultur im Miteinander.

Doch gerät das Leben gleich aus der Spur?

Ohne Silbereisen, ohne PUR,

oder Schlager-Hippies wie Frank Zander?

Kultur geht auch sachte, auf engem Raum.

Die Philharmonie wird zum Kammerspiel,

zur Kleinkunstbühne das Schauspielhaus.

Die Hauptsache ist doch, wir kehren ihn mal aus,

unsern Kopf, denn wir grübeln viel zu viel.

Was wir jetzt brauchen ist Besonnenheit,

Fachkompetenz und 'ne kluge Strategie.

Und vor allem auch jede Menge Geduld.

Da ist die Frage: "Wer hat denn nun Schuld?"

so überflüssig wie noch nie.