Ein Tag wie heut ist zum Vergessen!

Es stürmt und regnet "Schauer"-haft.

Und was noch schlimmer: Unterdessen

schöpft COVID-19 neue Kraft.

Die Inzidenz weit über hundert,

wo jeder sich nach Freiheit sehnt!

So mancher zeigt sich höchst verwundert.

obwohl - das sei hier mal erwähnt -

wir allesamt die Schuld dran tragen,

dass uns das Virus plagt, vermehrt.

Der Ruf: "Lasst uns mehr Freiheit wagen!",

ist zwar verständlich, doch verkehrt.

Ach würden wir mal vier, fünf Wochen

an einem Stück zum Lockdown stehn!

Der Bann des Virus wär gebrochen

und unser Leben wieder schön!

Die Politik macht's uns nicht leichter,

im Auf und Ab , im Hin und Her

werden Argumente immer seichter.

Vor Wahlen fällt Entscheidung schwer.

Die Pandemie mit den Mutanten

(ich halt's der Politik zugut)

zählt zu den großen Unbekannten.

Doch wär entscheiden soll, braucht Mut.

Das gilt in allen Lebenslagen.

Ich denk da an den Bundestag.

Wär sich in diesen schweren Tagen

am Volkswohl noch bereichern mag,

der ist gewiss kein Volksvertreter.

ist kriminell. Mich packt die Wut!

Entfernt sie, diese Volksverräter,

lieber heute noch als später.

Handelt ethisch, schnell und gut!