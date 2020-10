… noch von einem richtigen Menschen mit dem Kopf erdacht und garantiert coronahygieneschutzmaßnahmenkonform.

Bei angenehm milden Herbstwetter zogen am Reformationstag John Elburg und Lucky Luc aus den benachbarten Niederlanden, die Emmericher Lokalmatadoren Safra Four und Dennis Ophey aus Geldern beim dritten Teil der für sechs Sonnabende zwischen September und Dezember vorhergesehenen Veranstaltungsreihe Street Music Live im rotierenden System zwischen Kleiner Löwe, Alter Markt und der Rheinpromenade durch die Emmericher Innenstadt.

Während John Elburg und Lucky Luc rockige Klänge anschlugen, boten Safra Four Oldies vom Feinsten. Dennis Ophey hingegen zeigte sich als von Hannes Wader, Konstantin Wecker und Reinhard Mey inspirierter Liedermacher. Alle 20 Minuten wechselten die Straßenmusiker ihren Standort, so daß an verschiedenen Stellen in „Etown“ stets variierende Musik erklang welche den Einkauf kostenlos bereicherten.

Die weiteren Termine der von der Emmericher Wirtschaftsförderung (WFG) veranstalteten Straßenkünstler-Auftritte sind für den 21. November sowie 5. und 12. Dezember jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr geplant.