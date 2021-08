Am Mittwoch, 18. August 2021, werden 85 neue Fünftklässler am Willibrord-Gymnasium Emmerich begrüßt.

Der Begrüßungsgottesdienst und die Einschulungsfeier für den neuen 5. Jahrgang werden ab 10.15 Uhr im Eugen-Reintjes-Stadion stattfinden. Jedes Kind darf von maximal zwei Personen begleitet werden. Alle Beteiligten kommen direkt zum Stadion und bringen sich Klappstühle oder eine Decke als Sitzgelegenheit sowie eventuell einen Schirm zum Schutz vor Sonne oder Regen mit. Diese Sitzgelegenheit ist für die Familie ihr fester Sitzplatz während der gesamten Veranstaltung. Gegen 13.25 Uhr endet der erste Schultag.

Der Einschulungstag soll für alle Beteiligten ein schöner Tag werden. Ziel ist, dass dieser Tag trotz der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie feierlich und möglichst unbeschwert verläuft. Um dies sicherzustellen, gelten die jeweils aktuellen Maßgaben für Kulturveranstaltungen nach der Corona-Betreuungsverordnung in Verbindung mit der Corona-Schutzverordnung.

Um den Gesundheitsschutz für alle an der Einschulungsfeier Beteiligten zu gewährleisten, wird empfohlen, dass sich alle an der Veranstaltung Beteiligten unmittelbar vor dem ersten Schultag testen lassen.

Weitere detaillierte Informationen findet man auf der Homepage des Willibrord-Gymnasiums Emmerich. Rückfragen können zudem unter Tel. 02822/754900 gestellt oder per E-Mail an gywillibrord@stadt-emmerich.de geschrieben werden.

Schulleitung und Kollegium freuen sich darauf, die neuen Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern kennen zu lernen