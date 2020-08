Emmerich. Der Erholungsort Elten mit dem Eltenberg präsentierte sich von seiner besten Seite, als die Kollegen der Rheinischen Hanse sich die neue Tourist Information Elten angesehen haben und nach einem kurzen Rundgang auf dem Eltenberg den Kollegen Alexander Jordans im Hotel-Restaurant Wanders verabschiedeten.

Tourismusförderin Dr. Manon Loock-Braun führte die Kollegen über den Eltenberg, die vom Ausblick und der touristischen Infrastruktur Eltens voll des Lobes waren. Die Hanse der Neuzeit besteht aus 190 Städten in 16 Ländern und ist weltweit der größte freiwillige Städtebund.

Die Rheinische Hanse besteht aus den Städten Wesel, Neuss, Kalkar/Grieth und Emmerich am Rhein. Regelmäßige Besuche, Präsentationen auf Stadtfesten und gemeinsame Projekte stärken die touristische Zusammenarbeit.

Das nächste gemeinsame Projekt ist Installation einer Hanseroute, die die niederländischen Hansestädte an der Ijssel mit den deutschen Hansestädten der Rheinischen Hanse verbinden. Weitere Informationen zur Hanse unter Tel.: 02822-931030, www.Hanse.org, www.rheinische-hanse.de