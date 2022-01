Wie seit Wochen war es heute Abend wider soweit das Bürger aus Emmerich und der nahen Umgebung das Herrliche Wetter nutzten um an der frischen Luft die Innenstadt zu erkunden.

Beim Spaziergang konnte man die Auslagen der Geschäfte bewundern und die Reichhaltige Auswahl in den Geschäften der Grundversorgung.

Ein friedlicher Spaziergang von Menschen der Bürgerlichen Mitte.

Auch sei ein Dank ausgesprochen, an die örtliche Polizei, die ruhig und Besonnen die Rechte der Bürger schützte.

Was kann der Sinn eines Spazierganges sein?

Zum einen sicherlich die Körperliche Ertüchtigung und die Stärkung des Immunsystems.

Aber kann man durch einen Spaziergang auch ein Mahnmal sein und eine Botschaft senden die Einigkeit in unserem Land zu Demonstrieren?

Weg von Gedanken an Spaltung, hin zu der Einigkeit die jede Gemeinde braucht um in friedlicher Koexistenz zusammen leben zu können.

Schön war es, das nicht nur deutsche Mitbürger da waren.

Auch Holländer, Entschuldigung, Niederländer und Polen waren an der frischen Luft.

Das war gut so.

Wie sagte Martin Ruthenberg:

Wer Spazieren geht will nicht die Gesellschaft spalten.

Sinngemäß natürlich.

Ich freue mich auf die Montage die noch kommen, auf die Spaziergänge die noch kommen, und auf Menschen die man Trift um gemeinsam Spazieren zu gehen.

Ich wünsche allen eine schöne Woche und das man sich vielleicht Montag Abends mal Trift ab 18:00 Uhr?^^ am Rathaus.

Wobei das natürlich nur Zufall ist und nicht gewollt.

Und sollten sich die Wege die man Zusammen geht, nicht trennen sondern einen, so kann es nur Zufall sein.

Bleiben Sie alle Gesund.

Am Körper und an der Seele.