Die Welt, die uns umgibt

Was ist es, was der Mensch wahrnimmt,

wenn er in die zeitlose Unendlichkeit lauscht?

Es ist das rätselhafte Raunen von Mären und Mythen -

sagen die Romantiker.

Es ist der helle Klang des aufblitzenden Stahls -

sagen die Krieger.

Es ist das erlösende Wort der Offenbarung -

sagen die Kleriker.

Es ist die überzeugende Tiefe klärender Gedanken -

sagen die Philosophen.

Es sei wie es sei!

Es liegt in allem stets der Versuch des Menschen,

das Unfassbare, das ihn auf der Suche nach sich selbst

umgibt. Namen und Ausdruck zu verleihen.

Alles ist damit mehr Deutung als Erkenntnis.