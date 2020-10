Die Grenztheatergruppe „Junge Erwachsene“ erzählt im Rahmen von „75 Jahre Frieden und Freiheit“ die Geschichte von Paula. Das Stück "Ein deutsches Mädel" feiert in der Kulturscheune am Schlösschen Borghees, Hüthumer Straße 180, am Freitag (30.10.2020) um 18 Uhr Premiere. Mehr über die Kulturscheune lesen Sie im Stadtanzeiger am Samstag.

Darum geht's: 1941 entdeckt Paula im Alter von 15 Jahren, dass sie die Tochter eines Täters ist.

Angelehnt an das Jugendbuch „Vaters Befehl – Ein deutsches Mädel“ von Elisabeth Zöller, inszenierten die Theaterpädagoginnen Judith Hoymann und Sandra Heinzel vom TIK Theater gemeinsam mit den jungen Schauspieler und Schauspielerinnen diese bewegende Geschichte.

Filmszenen tauchen in Paulas Leben ein. Das junge Mädchen liebt ihre Eltern. Sie sind ihre Vorbilder. Mama und Papa sollen stolz auf sie sein – und Hitler auch. Der Nationalsozialismus hat Paula längst eingefangen. Als verantwortungsvolle Schaftführerin leitet sie ihre Gruppe. Was sie traurig macht ist, dass ihre beste Freundin Mathilda zunehmend von allem ausgeschlossen wird. Mathilda ist Jüdin.

Paula sucht nach Erklärungen, wird von ihren Gefühlen hin- und hergerissen. Da sind nicht nur die Schuld und das schlechte Gewissen, sondern auch die Liebe, die zur Qual wird. Paula beginnt zu sehen und zu erkennen – auch was ihr geliebter Vater tut. Sie braucht Mut, um sich zu widersetzen. Und das hat Folgen.

Die Schauspieler verkörpern auf der Bühne Paulas Emotionen, machen deutlich, in welcher verhängnisvollen Situation das junge Mädchen steckt.

Eintritt (VVK): 8 Euro (nur Erwachsene)

Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen des Programms zur Eröffnungswoche der Kulturscheune am Schlösschen Borghees. Der machen die Corona-Maßnahmen gerade einen Strich durch die Rechnung. Der Lockdown verbietet Theater, Kino und andere Kultur.