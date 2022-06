Ein neues Wandgemälde am Steintor macht die Hanse in Emmerich am Rhein sichtbar. Zusätzlich erscheinen durch das Einscannen eines QR-Codes auf der Wandmalerei Echtzeit-interaktive Elemente.

Die Wand am Steintor 3 zeigt heute ein Motiv aus der Hansezeit mit dem Schriftzug „Hansestadt Emmerich am Rhein“. Emmerich war bereits vor Ende des 14. Jahrhunderts eine Hansestadt und lebte durch den Handel mit den Städten an Rhein und Ijssel. Sie ist Mitglied des internationalen Hansebundes, dem 190 Hansestädte aus 16 Ländern angehören.

Gemeinsam mit den Städten Kalkar mit Grieth am Rhein, Wesel und Neuss wurde 2009 die Rheinische Hanse gegründet. In diesem Städtebund werden verschiedene Projekte zur Sichtbarmachung der Hanse geplant und realisiert.

Gemeinsam mit den Partnerstädten der Rheinischen Hanse beteiligt sich Emmerich an einem Projekt zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit von 14 deutschen und niederländischen Hansestädten. Das Projekt „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Hansestädte - damals und heute“ zielt darauf ab, die Erfahrungen der Hanse durch grenzüberschreitende Kooperationen zu fördern und weiter zu entwickeln. Im Rahmen dieses Projektes wurden bereits zahlreiche größere und kleinere Projekte realisiert, wie zum Beispiel auch der Hanse-Radweg.

Hanseradweg

Der neue Hanseradweg ermöglicht das Radfahren entlang der Hansestädte, inklusive einem zusätzlichen interaktivem Erlebnis. Dies ist nun mit dem grenzüberschreitenden Radweg und den Wandmalereien, in denen Augmented Reality angewendet wird, möglich. Augmented Reality ist die virtuelle Erweiterung der Realität um dreidimensional-registrierte und in Echtzeit-interaktive Elemente, die durch das Einscannen von QR-Codes auf den Wandmalereien möglich wird. Es wird zum Beispiel ein zusätzlicher Händler aus dem Bild auftauchen und die Geschichte der Hansestadt Emmerich am Rhein erläutern.

Das aktuelle Projekt ist die Realisierung von 14 Wandgemälden zum Thema Hanse. Jede der am Projekt beteiligten Hansestädte wird in den kommenden Wochen ein Wandbild erhalten, welches eine Szene aus der Hansezeit darstellt.

Wandgemälde

Nun ist es auch in Emmerich so weit. Die Wand wurde verputzt, grundiert und mit einem Motiv aus der Hansezeit bemalt. Das Motiv ist nicht willkürlich gewählt. Abgebildet ist Johann Berck, der im Strandkorb Platz genommen hat, dargestellt von Monika Wirtz, der ehemaligen hauptamtlichen Stadtführerin von Emmerich. Die Familie Berck zählte um 1500 zu den angesehenen Familien der Stadt. Sie waren Kaufleute und Schiffer. Der Schöffe Johann Berck wurde 1499 Bürgermeister von Emmerich und gab aufgrund seines Reichtums und knapper Stadtkasse der Stadt ein Darlehen von 1100 Rheinischen Gulden.

Der zweite Kaufmann auf dem Bild wird dargestellt von Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze. Die Hansekauffrau wird dargestellt von Dr. Manon Loock-Braun, seit mehr als 20 Jahren zuständig für die Tourismusförderung in Emmerich.

Das Motiv wurde durch ein Fotoshooting gefunden. Dazu wurden zahlreiche Requisiten auf der Promenade in Szene gesetzt und die drei Akteure spielten die Handelsszenen von damals nach. Die niederländischen Agentur De Strakke Hand hat dann die Figuren durch ihre Malerei zum Leben erweckt.

Weitere Informationen zum Hanseprojekt und der Hanse-Wandmalerei:

WFG Wirtschaft Marketing Tourismus, Emmerich am Rhein

Dr. Manon Loock-Braun, Rheinpromenade 27, 46446 Emmerich am Rhein

Tel. 0049-(0)2822-931030, Fax: 0049-(0)2822-931020, info@wfg-emmerich.de