Polderbusch-Kids ärgerten sich über den ganzen Müll

Beim letzten Besuch in „ihrem Wäldchen“ wurden die Kinder der „Grünen Froschgruppe“, so richtig sauer: „Hier kann man gar nicht mehr richtig spielen. Hier ist so viel Dreck und Müll.“ Auf die Frage von Erzieherin Birgit Trappmann, was man wohl dagegen tun könnte, kam die prompte Antwort der Drei- bis Sechsjährigen: „Können wir den Müll nicht aufsammeln?“

Die grüne Froschgruppe, der Katholischen Integrativen Kindertagesstätte Polderbusch, geht gerne in das kleine Wäldchen, links neben dem Embricana. Besonders zu dieser Jahreszeit, wenn das Unterholz niedrig ist und noch keine Brennnesseln und Dornen stören, ist das Gebiet ideal zum Klettern, Balancieren oder um anderweitig die Bewegung zu fördern.

Gemeinsam wurde im Vorfeld überlegt, was zur Säuberungsaktion mit in den Wald genommen werden muss. „Es wurde sogar besprochen was wir nicht sammeln“, erklärte die Gruppenleiterin Birgit Trappmann, „der Hundekot bleibt liegen.“

Dementsprechend vorbereitet zogen die 13 Kinder in Begleitung von zwei Erzieherinnen, einer Therapeutin und einer Inklusionskraft – im Bollerwagen Handschule, Zangen, Mülltüten, Tücher und Desinfektionsmittel – in das nahegelegene Waldstück. Nach dem Anlegen der Handschuhe und Verteilen der Zangen schwärmten die Kinder zum Sammeln aus.

„Das erfordert schon sehr viel von den Kindern – Fingerfertigkeit sowie die Augen-Hand-Koordination“, erläuterte die Erzieherin, „wir gehen gerne in den Wald, auch um mal das Sichtfeld der Kinder zu verändern, viele kennen den Wald überhaupt nicht.“

Die Einrichtung im Emmericher Polderbusch besuchen zurzeit 102 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Zwei der fünf Gruppen sind integrative Gruppen für Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Im letzten Jahr hätte die Kita der Kirchengemeinde St. Christophorus ihr 50-jähriges Bestehen feiern sollen. Die Feierlichkeiten mussten jedoch aufgrund Corona erst einmal verschoben werden.

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg