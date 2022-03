Zehn Jahre Kulturrucksack NRW – mit Mittelerhöhung und neuen Gemeinden!

Erstmalig konnten sich Einrichtungen und Freischaffende aus Kunst und Kultur mit ihren Kulturrucksack-Projekten beim Eigenbetrieb Kultur Künste Kontakte Emmerich am Rhein für 2022 bewerben.

Tolle Workshops

Herausgekommen ist ein vielfältiges kostenloses Angebot für Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren! Pimp your Shirt, Unser eigenes Musikvideo, Unser eigener Song mit Sarah Hübers, Die Strippenzieher, TOLLERTANZ, Siebdruck, HIP-HOP for Teens, Alles im Eimer! Oder doch nicht – hinter all diesen Titeln verstecken sich tolle Workshops aus den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Video, Film und kreatives Gestalten. Es zeigt, wie bunt und kreativ die Stadt ist.

Kulturelle Bildung

Bei dem landesweiten Förderprogramm „Kulturrucksack NRW“ steht die kulturelle Bildung im Vordergrund. Seit 10 Jahren werden für die Kinder und Jugendlichen von den örtlichen Einrichtungen Programme zur Kunst und Kultur geschnürt. Das können Tageskurse, längere Projekte über mehrere Wochen oder Ferien-Aktionen sein. Die Landesregierung fördert das Angebot mit einem Beitrag für jedes Kind im Alter von zehn bis 14 Jahren. Im Jubiläumsjahr wurde der Förderbetrag pro Kind von 4,40 auf 6 Euro angehoben. Für den Kreis Kleve hatten sich bisher die Städte Kleve, Goch und Emmerich am Rhein zusammengeschlossen. Seit diesem Jahr ist auch die Stadt Rees dabei. Gemeinsam wurden die Fördergelder beantragt. Die Koordination hat. Jasmin Schöne vom Museum Goch übernommen. Das Emmericher Angebot wird von den hiesigen Einrichtungen und Kulturschaffenden aus Emmerich bzw. in Emmerich tätigen Künstlern übernommen. Der städtische Eigenbetrieb Kultur Künste Kontakte in Person von Jutta Conrad-Hering fügt die Teilnehmer zu einem Programm zusammen. Und das kann sich sehen lassen.

Im Schlösschen Borghees

Das TiK im Schlösschen Borghees möchte teilnehmende Kinder und Jugendliche mit ihrem Workshop „Die Strippenzieher“ zu Marionettenspielern machen. Das ist gar nicht so schwer. Wenn es erst einmal in den Fingern kribbelt und man gar nicht anders kann, als das Fadenkreuz der Marionette in die Hand zu nehmen und mit einem kleinen Zug am Faden die Puppe zum Leben erweckt. Wenn erst ein ganzer Hofstaat samt Feen auf der Marionettenbühne tanzt, dann ist es geschafft und aus den Teilnehmer sind Marionettenspieler geworden.

Der Workshop findet vom 1. bis 5. August in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Kulturscheune – Ensemble Schlösschen Borghees - statt und endet mit einer Aufführung des Marionettentheaters am 5. Ausgust im Anschluss an den Workshop.

Im Stadttheater Emmerich

Die Rockschule Marco Launert ist in der Woche vom 11. bis 14. Juli an zwei Tagen im Stadttheater Emmerich, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr vor Ort mit einem Workshop zum Dreh eines eigenen Musikvideos im Stadttheater. Wer Lust hat ein cooles Musikvideo zu drehen, der sollte sich diese Termine merken. In der Gruppe wird abgestimmt, was und wer im Video zu sehen sein soll. Sollte das Wetter es zulassen, findet der Dreh auf der Rheinpromenade im Emmerich am Rhein statt.

Im Haus der Familie Emmerich

Das Haus der Familie Emmerich beteiligt sich mit dem Kreativkurs „Pimp your Shirt“ am Kulturrucksack-Angebot. Die Teilnehmer gestalten aus einem uni Shirt ein absolutes Lieblingsshirt. Dabei können sie ihren kreativen Ideen mit bunten Stoffen, Bändern, Borten und Perlen freien Lauf lassen. Ob mit der Nähmaschine aufgenäht oder von Hand genäht – alles ist erlaubt.

Der Workshop findet jeweils am 30. April und am 7. Mai, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr im Haus der Familie Emmerich statt.

Im Jugendcafé am Brink

Auch zur Hip-Hop-Szene gehört eine bestimmte Kleidungskultur. So können die selbstgestalteten Lieblingsshirts gleich in dem Hip-Hop-Kurs getragen werden, der im Jugendcafé am Brink während der Sommerferien stattfindet. An drei Freitagen ab 14 Uhr bringt die Tanzschule Sabine Böhm ihnen die Tanzschritte und -figuren des Hip-Hop-Tanzes und Streetstyle bei und unterstützen die Teens kreativ zu werden und eigene Choreographien zu entwickeln. Am dritten Freitag können alle Teilnehmer ihre eigene Choreographie vor Publikum präsentieren.

Bei Siebdruck-Workshop im PAN kunstforum

Beim Siebdruck-Workshop im PAN kunstforum steht ebenfalls die Gestaltung eines T-Shirts im Fokus. Hier entwickeln die Teilnehmer eigene Motive und erlernen in praktischen Schritten den mehrfarbigen Druck auf Textilien und/oder Papier. Angeboten werden zwei Workshops

im Zeitraum September bis November nachmittags in der Zeit von 14.30 bis ca. 17 Uhr

In der Michael-Schule in Praest

Mit dem Workshop TOLLERTANZ in der Michael-Schule in Praest heißt es „Wir wollen zusammen tanzen“. Ab dem 7. April, jeweils Donnerstag von 17 bis 18 Uhr wird unter Einbeziehung der Ideen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ein Tanz entwickelt. Das Thema des Tanzes legen die Teilnehmer gemeinsam fest. Entsprechend dem Tanzthema gestalten die Teilnehmer die Kostüme und Accessoires. Abschließend findet eine Präsentation des Tanzes vor Publikum statt.

In der Stadtbücherei Emmerich

In den Sommerferien, 18. Juli, 13 bis 17 Uhr) bietet die Stadtbücherei Emmerich für junge Menschen im Alter von zehn bis 14 Jahren einen Workshop „Schreib Deinen eigenen Song mit Sarah Hübers“ an. Mit der jungen Bocholter Musikerin Sarah Hübers (Siegerin in der TV-Show „Dein Song“ KIKA/ZDF 2021) und unter professioneller Anleitung von Marco Launert schreiben die Teilnehmer einen eigenen Song, der innerhalb von fünf Stunden fertig komponiert und getextet wird.

Ab dem 11. August startet der Workshop „Alles im Eimer! Oder doch nicht“. Immer donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr stellt sich die Frage, ist das einzig Aufregende am Leben in einer ganz normalen Kleinstadt der allabendliche Serienmarathon auf Netflix? Wie wäre es, wenn die Teilnehmern des Workshops den Spieß einfach mal umdrehen? Denn im selbstgedrehten Film mit ihnen als Darstellern, kann der Tag so spannend sein, dass das allabendliche Fernsehprogramm total langweilig erscheint! Wer vor die Kamera treten möchte und eine Hauptrolle im eigenen Film spielen möchte, ist in diesem Workshop richtig!