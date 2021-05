Mit der Ausstellung "HIP to the Game II" meldet sich der Kunstverein Emmerich in der Galerie Haus im Park (HIP) eindrucksvoll aus der coronabedingten Zwangspause zurück. Bis zum 27. Juni werden die drei Emmericher Claudio Garofalo, Mathias te Poel und Ferdinand Schmale ältere und aktuelle Arbeiten präsentieren. Die Künstler entstammen dem Netzwerk des Ordnung, Sitte, Sauberkeit-Kollektivs, das bereits in der Vergangenheit mit diversen Events rund um das HIP auf sich aufmerksam machte. Mit der laufenden Ausstellung soll die Verbundenheit der lokalen Kunstszene mit der Galerie zum Ausdruck gebracht werden.

In der Tagespresse werden "Die Kartoffeln schützen" bereits als die heimlichen Stars der Ausstellung gepriesen. Beeindruckend, wie es Claudio Garofalo gelingt, auf seinen raum(er)greifenden Bildern, die Struktur der Dreidimensionalität der Knolle in zweidimensionale Fotomontagen zu übertragen.

Das Auge ebenso fesselnd sind die kontraststarken analogen "Kiosk"-Aufnahmen von Ferdinand Schmale mit seinen stolzen Personal und dem vielfältigen Detailreichtum der feilgebotenen Warenauslagen. Mathias te Poel schließlich besticht durch die farbenfrohe Tiefschichtigkeit seiner "Dead kings bragging on stone". Eine Formation, für deren Entstehung die Natur Jahrhunderttausende benötigen würde.

Geöffnet ist die kleine Galerie im Emmericher Rheinpark bei freiem Eintritt sonnabends von 13 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr. Die Coronaschutzverordnung in der ab dem 22. Mai 2021 gültigen Fassung läßt den Besuch der Ausstellung ohne vorherige Negativtestung zu! Zur Sicherstellung der einfachen Rückverfolgbarkeit sind jedoch Name, Adresse und Fernrufnummer anzugeben. Eine Anmeldung ist über den Kunstverein Emmerich (info@kunstverein-emmerich.de) ebenso möglich wie ein spontaner Besuch, wenn Platz frei ist, da gemäß CoronaSchVO "die Anzahl von gleichzeitig anwesenden [...] Besuchern [...] eine Person pro zwanzig Quadratmeter [...] nicht übersteigen" darf.