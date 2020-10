Ursprünglich sollte Pawel Popolski mit seiner Wohnzimmer-Show am kommenden Samstag, 24. Oktober 2020 im Stadttheater Emmerich gastieren. Doch wegen der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie muss die Veranstaltung nun auf den 27. November 2021 verschoben werden. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit.

Der Kreis Kleve hat derzeit einen 7-Tages-Inzidenzwert von über 35. Nach der aktuellen Rechtslage gelten darum auch für Aufführungen in Theatern oder Kinos noch strengere Infektionsschutz- und Hygienestandards als bisher. Das würde bedeuten, dass im Stadttheater nur noch maximal 63 Plätze pro Vorstellung besetzt werden könnten.

Aber: Klavierkonzert findet statt

Für Pawel Popolski und seine Show wurden bereits im Vorverkauf weitaus mehr Karten verkauft, so dass sich die Emmericher Kulturbetriebe in Absprache mit dem Veranstalter zu der Verschiebung entschieden haben.

Das Klavierkonzert mit Philipp Klüser hingegen kann am Sonntag, 25. Oktober 2020, um 17 Uhr stattfinden. Einzelne Karten können noch erworben werden.