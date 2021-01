So leise ist es angekommen,

ganz anders als es immer war.

Ich hab es dennoch wahrgenommen:

Sei mir willkommen, neues Jahr!

Dreihundertfünfundsechzig Tage

wirst du unser Begleiter sein.

Ist es vermessen, wenn ich frage:

Bringst du uns Glück und Sonnenschein?

Will meinen Beitrag dazu leisten,

gute Vorsätze hab ich genug.

Hätte gern, erfüllten sich die meisten.

Denn im letzten Jahr war's Selbstbetrug.

All unser Hoffen, unser Streben

setzen wir auf dich, das neue Jahr.

Denn schließlich bist du Teil des Lebens,

auch meines, das ist mir schon klar.

Drum an dich nur die eine Bitte:

Befrei uns von der Pandemie,

die so hart grassiert in unserer Mitte.

Neues Jahr, Glück auf! Vertreibe sie!