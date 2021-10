Am Freitag, 5. November, spielt die Band "Dauerbrenner" im Vereinsheim des FC Fortuna Elten 1901 e.V. an der Europastrasse in Elten. Ab 20.30 Uhr geht hier die Post ab mit Pop, Rock, Party und Stimmungsmusik! Einlass ist ab 19 Uhr.

Inhaber Monika Teering freut sich schon. „Eine richtige Stimmungsparty in Elten, das gab es schon lange nicht mehr in seit Corona“, erzählt Teering. ,,Die Jungs von 'Dauerbrenner' waren schon öfter hier und wissen genau wie man Stimmung macht“.

„Dauerbrenner“ ist eine Allround-Cover-Band, die mit einem breiten Repertoire und viel Enthusiasmus jedes Publikum begeistern will. Die Playlist wird für jeden Anlass neu abgestimmt. Pascal Mulder: „Wir lieben es einfach Musik zu machen und wollen ein großes Repertoire aufbauen. So dass wir vom Rockfan bis zum Schlagerfreund jedem einen schönen Abend verschaffen können. Das ist unser Ziel - einfach mit dem Publikum schöne Stunden erleben.‘‘

Eine Anzahl der Lieder am 5. November wird in deutscher Sprache gesungen. Wim Mulder: „Aber wenn wir in Holland auftreten, dann tauschen wir die deutschen Songs wieder gegen holländische Songs. Wir sind halt Grenzländer!‘‘ Schlagzeuger Johan Hendriks fügt hinzu: ,,Aber in einem Ort wie Elten werden wir auch ein oder zwei holländische Stücke spielen. Das muss einfach sein! Die Eltener verstehen ja alle drei Sprachen: Deutsch, Holländisch und Platt!‘‘

Gitarist Niek Witjes: ,,Dauerbrenner ist einfach Musik für jeden Geschmack. Von Seventies bis heute. Wir wollen dabei nicht die Standard-Coversongs spielen, sondern vielmehr Lieder, die jeder kennt, aber wenig gespielt werden.‘‘