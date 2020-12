Geschätzt 30 Ladenlokale stehen zurzeit in Emmerich leer. Die Schülerfirmen der Gesamtschule und die Stadt Emmerich haben gemeinsam einen Weg gefunden, diesem Leerstand etwas entgegen zu setzen.

Zumindest ein Ladenlokal in der Kaßstraße 15 konnte seine Türen wieder öffnen. Eingezogen sind drei Schülerfirmen der Emmericher Gesamtschule: „Rheinhaltig“, „Die Glücksbäcker“ und „Ladenhüter“. „Der Name „Ladenhüter“ steht sowohl für die Schülerfirma, wie auch für den ganzen Laden“, erklärte Lehrer Sebastian Heinen, „denn die Schüler hüten den Laden, bis er wieder neu vermietet werden kann.

Die Schülerfirmen sind eingetragene Unternehmen und stellen, außerhalb der regulären Schulzeit, ihre Waren her. Die Firma „Rheinhaltig“ produziert Upcycling-Unikate aus dem Treibgut des Rheins, „Die Glücksbäcker“ zaubern zu den verschiedensten Anlässen Backwaren, im Moment werden fleißig Weihnachtsplätzchen gebacken. Die „Ladenhüter“ bieten Salatkreationen und weitere kulinarische Köstlichkeiten im Glas an. Die Schüler lernen in den Schülerfirmen nicht nur wie man bastelt, kocht oder backt. Auch der Einkauf von Waren, der Verkauf und auch Werbemaßnahmen müssen die Schüler selber organisieren.

Ab 4. Dezember geöffnet

Die hergestellten Waren können vom 4. Dezember bis zum 15. Januar, mit Ausnahme der Weihnachtsferien, dienstags und freitags von 14 Uhr bis 16 Uhr und mittwochs von 9.30 Uhr bis 16 Uhr gekauft werden.

Der erste Käufer nach der Eröffnung war Bürgermeister Peter Hinze. Nachdem dass Verkaufsgespräch etwas zäh anlief, kaufte Hinze kurz entschlossen zwei Weihnachtsbäume aus recycelten Holzpaletten. Den Preis für die Artikel legt jeder Käufer selber fest. Die Erlöse gehen an den Verein Gänseblümchen Voerde e. V., der krebskranke Kinder unterstützt.

Bisher konnten die Schüler ihre Waren beim Lichtermarkt und im Geschäft „Leselust“ von Lydia Klar an den Mann und die Frau bringen. Das Citymanagement und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Emmerich überlegten, wie den Schülerfirmen, trotz des ausgefallenen Marktes, eine Möglichkeit für den Verkauf und die Präsentation ihrer Waren geboten werden kann. Das Ladenlokal wurde vom Eigentümer kostenlos zur Verfügung gestellt, die Betriebskosten übernimmt die Stadt Emmerich.

"Ladenhüter" anstatt Leerstand

„Mit dem Projekt „Ladenhüter“ sollen die leerstehenden Gewerbeimmobilien in der Innenstadt belebt werden“, erklärte Lena Börsting vom Citymanagement, „es ist als positiver Impuls zu verstehen und kann gerne als Beispiel für andere Eigentümer leerstehender Ladenlokale gesehen werden.“

Vielleicht wird ab Mitte Januar die Idee „Ladehüter“ in einem anderen leerstehenden Ladenlokal weitergeführt. Denn neben den drei beteiligten Schülerfirmen liegen auch die Schüler der Firmen „Keimzelle“ und „ArtCircle“ in den Startlöchern, um ihre Produkte zu vermarkten. Weitere Kunsthandwerker, die ihre Produkte auf diesem Wege präsentieren wollen, können sich unter 02822/931016 mit dem Stadtmarketing in Verbindung setzen.

Stadtanzeiger Emmerich - Rees - Isselburg / Dirk Kleinwegen