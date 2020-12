Jemand schreibt an seine Eltern (posthum)

Ich kam zur Welt wie jeder Mensch,

recht hilflos, schmerzgeboren.

Ich kam als ein gewünschtes Kind,

jedoch vom Schicksal auserwählt

und nicht von Euch erkoren.

Ihr sorgtet Euch, Ihr habt mich stets behütet.

Ich aber hab' es Euch, solange Ihr gelebt,

mit meinem Leben nie so recht vergütet.

"Die Welt ist schön!"

Das habt Ihr - tröstend - oft gesagt.

Die Welt ist schön,

behaupt' auch ich heut unverzagt.

Dass sie auch grausam ist,

das habt Ihr mir verschwiegen.

Doch heut noch hör ich Euer Wort:

"Lass dich nie unterkriegen!"



Nun da Ihr Beiden nicht mehr da,

denk ich an Euch, in Freud und Leid.

Ihr seid mir immer noch so nah,

und das nicht nur zur Weihnachtszeit.

Egal die Stund', egal der Tag:

Zeit wird's, dass ich Euch "DANKE" sag!