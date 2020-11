Das Gerücht

Es schleicht verstohlen durch die Gassen,

tritt grinsend ein in jedes Haus.

Es ist zwar da, doch nicht zu fassen.

Man will's nicht glauben, kann's nicht lassen.

Denn wenn das wahr, hält's keiner aus !

Ein Nachbar trägt's zum nächsten rüber,

drängt ihn, dass er verschwiegen sei.

Und der erklärt, er tät nichts lieber,

denn ohnehin ständ' er darüber,

weil ihm Getratsch zuwider sei.

Doch, kaum allein in den vier Wänden,

umgeben nur von dem Ondit,

reibt er genüsslich sich die Hände

und eilt, dass er nicht Zeit verschwände,

zum nächsten Nachbarn vis-a-vis.

Ein vages Wort geht auf die Reise,

wird zum Gerücht als stille Post,

zieht immer größer seine Kreise,

ein jeder tratscht auf seine Weise.

So gärt was Fallobst war zu Most.