Der gesuchte Begriff

oder:

Sex in the City



Es tritt zur Zeit in unserer Stadt

sich ein Gerücht die Füße platt,

dass nämlich A, der B gut kenne,

mit ihr auch regelmäßig penne.

Begonnen hat's mit einem DATE,

was wertfrei für ein Treffen steht.

Doch damals schon, wie man vernommen,

seien sie "im Bett zurecht gekommen."

War's seinerzeit ein ONE-NIGHT-STAND,

man heute das wohl anders nennt.

Denn jenes Wort stets falsch gewählt ist

für Beischlaf, welcher ungezählt ist.

Ein jeder grübelt in der Stadt

wie man das zu bezeichnen hat,

was A und B gemeinsam treiben.

Wie muss man's nennen, wie umschreiben?

Der eine macht sich auf die Suche

in manchem noch so klugen Buche.

Ein anderer - das ist zum Kugeln! -

beginnt im Internet zu googeln.

Und so verbringt man weit und breit

mit ödem Suchen seine Zeit.

Die man viel besser sich vertriebe

wie A und B: m i t w i l d er L i e b e.