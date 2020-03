"Schweren Herzens und mit großem Bedauern müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass die diesjährige Livemusik Nacht „Emmerich Live!“ am Samstag, 4. April nicht stattfinden wird." Dies gab Adam Ruta, Geschäftsführer der Gastro Event GmbH jetzt bekannt.



Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des neuartigen Coronavirus COVID-19 und der damit zusammenhängenden Gefährdung der Gesundheit sowie aufgrund mehrerer bestätigten Krankheitsfälle in unmittelbarer Umgebung, sah man sich zu diesem Schritt gezwungen. Die Entscheidung hat man auch in Übereinstimmung mit dem Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen vom

10. März zum Umgang mit der Infektionskrankheit getroffen und sie wird von allen Beteiligten als die richtige Entscheidung begrüßt.

"Wir bitten daher um Ihr Verständnis. Solch eine schwere Entscheidung mussten wir in unserer zwanzigjährigen Firmengeschichte noch nie treffen. Wir danken allen Gastronomen, Partnern, Musikern und Besuchern, die uns die Treue halten.Unseren Blick richten wir jedoch auch schon nach vorne auf eine mögliche Neuauflage von „Emmerich Live!“, die im kommenden Herbst oder spätestens im nächsten Frühjahr stattfinden könnte. Diese wird gleichermaßen rechtzeitig veröffentlicht und beworben. Daher freuen wir uns auch in Zukunft auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Die Käufer von „Emmerich Live!“ Onlinetickets werden vom Anbieter TicketPay per Email benachrichtigt und der Kaufpreis wird von diesem erstattet.