Noch sind es 9 Tage, dann sind es 10 Jahre !

10 Jahre Lokalkompass

Am 24. März 2020, besteht der Lokalkompass 10 Jahre !!!

Ja wenn das kein Grund zum feiern ist ?

Bei mir dauert es noch, denn am 3.12.2010 hatte ich mich dann auch im Lokalkompass registriert. Mein erstes Foto / Bericht kann man leider nicht mehr ansehen, nach dem der Lokalkompass ein neues Gesicht bekam sind leider meine Beiträge vor dem 20. 07. 2014 nicht mehr einsehbar. Habe also Bilder von meinem ersten Treffen aus meinem Achiv und von anderen Teilnehmern die ich dort kennen gelernt habe zusammen gestellt. Ja mein erstes Treffen war dann in der Dechenhöhle 12.11. 2011, Wolfgang Schröder hatte dazu eingeladen. Super Treffen, Dechenhöhle mit Martinsvorstellung und anschließenden Martinsgansessen.

Dort hatte ich dann meine erste Begegnung mit vielen netten LK Bürgereporter (innen). Luzie – Annegret – Angelika H. - Wolfgang – Hanni - Doro ( hatte Berni und mich mitgenommen ) und viele mehr. Einige sind schon nicht mehr dabei, aber der harte Kern hält dran fest. Es gab noch viele schöne Treffen im Sauerland

Ruhrgebiet und auch am Niederrhein. Bei den anderen Treffen hat man immer schon mal neue Bürgerreporter ( innen ) kennengelernt. Ja, selbst ich habe ein Treffen organisiert, Emmerich und sHerrenberg ( NL ). Ja Grenzüberschreitend !

Und ich hoffe das es noch viele solcher geselligen Treffen geben wird.

Liebe Grüße aus Emmerich, Henry