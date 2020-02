Am Sonntagmittag wird es windig im Kreis Kleve und darüber hinaus. Das Sturmtief ,,Sabine" hat sich angekündigt.

Mit dem Sturmtief ,,Sabine" steht uns von Sonntagnachmittag bis Montag früh ei schwerer Sturm bis hin zum Orkan bevor. Spätestens mit Einbruch der Dunkelheit sollte man sich am Sonntag in Sicherheit bringen und nicht mehr draußen sein.

Man rechnet mit stürmische Böen und Sturmböen von 60 bis 120 km/h im Tiefland, am Niederrhein, im Münsterland und im Bergischen Land.

Mit dem Durchzug einer Kaltfront sind vorübergehend Starkregen und auch einzelne Gewitter möglich, dazu verbreitet orkanartige Böen und Orkanböen von 100 bis etwa 140 km/h bis ins Tiefland!

Am Montag können wir noch mit stürmischen Böen und einzelnen Sturmböen von 60 bis 80 km/h rechnen, im Tagesverlauf sind in Schauernähe womöglich neuerliche schwere Sturmböen und orkanartige Böen von 90 bis 110 km/h bis ins Tiefland möglich.

Wir haben unsere Hausaufgaben schon gemacht und werden uns auf einen ,,muggeliggen'' Sturmabend einrichten.