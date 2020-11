Alle Fragen rund um das Thema „Who is God? (Wer ist Gott?)“ und „Welche Eigenschaften hat Gott für mich?“ können Jugendliche am Freitag, 13. November, ab 19.30 Uhr dem Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, in einem Livestream stellen.

Die Verantwortlichen des Formats „Ask the bishop“ haben sich zusammen mit dem Bischof Corona-bedingt dazu entschlossen, die Abende bis Ende des Jahres ausschließlich ins Internet zu übertragen. Auch wenn die Jugendlichen nicht vor Ort sein werden, haben sie über Instagram und Youtube die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und mit Bischof Genn ins Gespräch zu kommen.

Der Livestream aus der Jugendkirche beginnt im Internet auf live.jugendkirche-muenster.de um 19.30 Uhr.

Foto: Bischöfliche Pressestelle/Ann-Christin Ladermann