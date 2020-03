Die Kunst, Metall schwimmen zu lassen.

Aluminium, dass silbrige Metall ist in etlichen Bereichen im Einsatz.

Vom Kaffeebecher bis hin wie hier zu sehen Yachten Boote aller Art und auch

Hausboote. Rettungs und Arbeitsboote.

Jeder der schon mal einen Gegenstand aus Aluminium in die Hand hielt,

kann das Metall gut beschreiben.

Es ist leicht und hat hohe Korrosionsbeständigkeit .

Hohe Stabilität, Feuerbeständig u. hervorragend recyclebar.

Auch bei uns hier in Emmerich werden Rohbauten aus Alu gefertigt.

Das erfuhr ich bei meinem Bilderrätsel von Armin und die Adresse gab mir Christian ( Timmy )

Also versprach ich dort mal anzuklopfen. Habe um Erlaubnis gebeten dort Fotos zu machen

und bekam ein Ja auch das ich die Fotos ins Netz stellen darf. Hier noch mal ein Dankeschön

an Herrn Thomas Coenen .

Bilderrätsel / Schlechtwetterrätsel ( 3 )