Im Grunde genommen habe ich lange überlegt in diesen Tagen eine Geschichte zu schreiben und da waren diese immer gleichen Ablenkungen, ob gewollt oder ungewollt, im Radio, in der Tageszeitung, im Fernsehen oder auch im Lokalkompass – die Allgegenwart der Corona-Krise ist einfach erdrückend. Vielleicht ist es mehr und mehr die Ursache für die bei vielen täglich spürbare Sorge, als der Erreger und seine Wirkung auf uns Menschen selbst. Einfach mal einen Waldspaziergang unternehmen und dabei die Weidezaunpfähle bzw. die Bäume nicht aus dem Auge verlieren. Allein, zu zweit oder mit dem Haustier. In dieser Ruhe und letztlich auch Einsamkeit gelingt es Euch, zumindest kurzzeitig die Gegenwartssorgen bei Seite zu legen und Geborgenheit in der Natur zu finden.

Gerade bei einem ausgedehnten Spaziergang, auf dem es stimmt auch viele neue Weidezaunpfahl-Motive zu sehen gibt und vom Rauschen der Baumkronen begleitet, lassen sich die auf uns wirkenden Themen gleichsam abschütteln, nehmen die Gedanken freien Lauf und Sorgen und Nöte relativieren sich.

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ,,bleibt Gesund'' und vergesst nicht die schönen Seiten, egal was noch kommt.