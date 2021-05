Emmerich. Das Team rund um die Eltener Mühle am Möllenbölt freut sich, am Pfingstmontag die drehende Mühle präsentieren zu dürfen. In diesem Jahr ist allerdings alles anders. Aufgrund der Corona-Situation wurde der Deutsche Mühlentag abgesagt und damit auch das Eltener Mühlenfest.

Trotzdem lassen es sich die Müller nicht nehmen am Pfingstmontag ab 13 Uhr bei ausreichendem Wind die Mühlenflügel drehen zu lassen. Die Mühle bleibt für Besucher leider geschlossen. Das Mühlencafé freut sich ebenso nach der langen Pause die Mühlenbesucher wieder gastronomisch zu verwöhnen. Die Außengastronomie hat am Sonntag und Montag von 13 – 17 Uhr geöffnet und wartet mit leckeren Kuchen und Kaffeespezialitäten auf. „Kuchen to Go“ für die passende Pfingsttafel ist selbstverständlich auch möglich.

Öffnungszeiten und Kontakt

Auch die beiden Tourist Informationen an der Rheinpromenade und dem Eltenberg haben an Pfingsten wieder geöffnet und halten jede Menge Informationen über touristische Sehenswürdigkeiten, Rad- und Wanderrouten bereit.

Tourist Information Emmerich: Rheinpromenade 27, tourismus@wfg-emmerich.de, 02822-931040 oder Tourist Information Hochelten: dienstags bis samstags 11 – 16 Uhr, zusätzlich Pfingstmontag, Lindenallee 31, tourismus-elten@wfg-emmerich.de, 02828-3139680. www.wfg-emmerich.de.