Zum fietsen viel zu Heiß !!!

Empfinde ich jedenfalls!

Darum habe ich mir mal gedacht,

fahr doch einfach mal in die Nacht ;-).

19 Uhr, los geht es, Viel einpacken ist nicht, denn es soll ja keine große Tour werden.

Aber es hatte abgekühlt, ein mildes Abendlüftchen wehte um die Nase. Das Licht war auch ein anderes als über Tag, klar Sonnenuntergang ;-) So kann man es aushalten, aber bis ganz in die Dunkelheit sollte es nicht werden. Feldwege sind halt am Rand nicht immer gut befahrbar und in der Dunkelheit dann doch riskant. Wichtig für mich war dann doch noch eine Runde gedreht

zu haben. Denn bei den Tagestemperaturen muss man nicht in praller Sonne auf den Asphalt rumfahren.

Ich wünsch dann mal einen ruhigen Wochenstart, liebe Grüße bleibt gesund !!!